Состоится ли "Евровидение" в Москве после действий РФ в Грузии?

Председатель правления Национальной телерадиовещательной корпорации Эстонии Маргус АЛЛИКМАА считает необходимым поднять вопрос о возможности отказа страны от участия в «Евровидении» 2009 года в Москве.

«Поводом для дебатов, разумеется, стали действия России в отношении Грузии», - сказал М.АЛЛИКМАА в эфире эстонского телевидения в четверг, передает РИА «Новости».

М.АЛЛИКМАА считает, что для Эстонии разумно было бы отказаться от участия в конкурсе в следующем году. Между тем, он отметил, что уважает мнение телезрителей и радиослушателей, и предложил зрителям, авторам, исполнителям, продюсерам и всем заинтересованным лицам высказать свое мнение по этому поводу.

«Мы вынесем решение на основании их мнений», - сказал М.АЛЛИКМАА.