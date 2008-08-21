На ж/д станции Нежин трое мальчиков получили удар током - 10 тыс. вольт

В Черниговской области на железнодорожной станции Нежин 19 августа от поражения электрическим током пострадали трое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дети получили травмы, когда забрались на крышу одного из грузовых вагонов длительного запаса. Их поразило электрическим током напряжением 10 тыс. вольт от проводов, при помощи которых двигаются электропоезда.

На крики детей о помощи прибежали работники линейного отдела транспортной милиции, которые и вызвали медиков. Детей немедленно доставили в реанимационное отделение Нежинской городской больницы.

В результате несчастного случая больше всего пострадал 8-летний мальчик, который получил ожоги почти 80% тела и на сегодняшний день в тяжелом состоянии находится в реанимации. У двух других мальчиков (8-ми и 10-ти лет) ожоги пальцев и рук.