Таможня «Борисполя» вернулась к выборочному контролю багажа

Украинская таможня вернулась к выборочному контролю багажа граждан, которые прилетают в аэропорт «Борисполь» из-за границы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте организации таможенного контроля Государственной таможенной службы Украины.

Отвечая на запрос УНИАН, Департамент организации таможенного контроля сообщил, что контроль багажа всех граждан, которые пересекают таможенную границу Украины в аэропорту «Борисполь», даже по «зеленому коридору», который предусматривает упрощенную форму контроля, действовал как временная мера с 14 февраля по 28 июля этого года.

По данным Гостаможслужбы, порядок, согласно которому на «зеленом коридоре» в «Борисполе» были установлены дополнительные технические устройства для контроля всего багажа и ручной клади граждан, прибывающих в Украину, был утвержден приказом Гостаможслужбы от 14.02.2008 №121 «О введении в действие решения коллегии Гостаможслужбы от 08.02.2008».

Этот порядок, отмечает Гостаможслужба, был «направлен на усиление работы по профилактике, выявлению и прекращению нарушений таможенного законодательства».

«В настоящее время на «зеленом коридоре» зала «Прилет» терминала «В» ГП Международного аэропорта «Борисполь» осуществляется выборочный контроль багажа граждан с использованием технических средств контроля», говорится в ответе Гостаможслужбы на запрос УНИАН.