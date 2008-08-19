У Черновецкого хвастают, что убрали 1000 авто с улиц

В Киеве за один месяц эвакуаторы убрали с дорог свыше тысячи несанкционированно припаркованных автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, «работа эвакуаторов дала очевидный позитивный результат – на дорогах стало безопаснее и значительно улучшилась работа общественного транспорта, ведь 20% эвакуированных автомобилей убраны с полос, предназначенных для движения общественного транспорта. В общем работа эвакуаторов позволяет увеличить пропускную способность улиц на 20% и значительно уменьшить заторы и ДТП».

По его словам, помогают работе эвакуаторов сотрудники ГАИ. Особое внимание направлено на полосы для общественного транспорта, чтобы обеспечить беспрепятственную и регулярную работу транспорта, которым пользуется большинство киевлян. Кроме того, значительное количество эвакуированных автомобилей (80%) - это машины, которые паркуются в пределах действия запрещающих знаков.

Решение о возобновлении работы столичных эвакуаторов было принято 18 июля 2008 года.

Как сообщал УНИАН, 5 июля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что милиция разработала новый порядок изъятия машин эвакуаторами.

По его словам, он будет предусматривать, что, во-первых, изымать автомобили могут лишь тех владельцев, которые не подошли к своему автотранспорту в начале эвакуации. Во-вторых, на месте изъятого автомобиля будет оставаться письменное сообщение, где он (автомобиль) находится и по каким контактным телефонам и где именно его нужно искать, чтобы никто не подозревал, что автомобиль похищен.

Также силы внутренней безопасности МВД будут очень тщательным образом контролировать и работников, которые будут выполнять соответствующие действия по эвакуации автомобилей, сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.