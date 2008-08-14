В Крыму горел Национальный космический центр

В Крыму произошел пожар на территории Национального космического центра, который принадлежит Национальному космическому агентству Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, информация о пожаре поступила к спасателям накануне вечером.

Горела сухая трава на площади около тысячи квадратных метров. От травы загорелась градирня размером 8 на 15 метров. «В результате распространения огня возникла угроза повреждения радиолокационных станций», - отметили в МЧС.

Ведомственная пожарная охрана запросила дополнительные силы МЧС. Для оказания помощи к месту происшествия выезжали пожарные Евпатории. В 19.20 загорание удалось ликвидировать.

Загорание возникло из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.