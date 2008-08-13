Корабли ЧФ в Севастополь не возвращались

Корабли Черноморского флота Российской Федерации пока не возвращались на территорию Украины после их участия в кавказском конфликте.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщили в Службе информации и общественных связей Черноморского флота РФ, комментируя распространенную в российских СМИ информацию о том, что четыре корабля ЧФ сегодня вернулись в Севастополь от берегов Абхазии.

В пресс-службе Черноморского флота заявили, что эта информация «не соответствует действительности». «Пока наши корабли не возвращались в Севастополь», - сказали в пресс-службе.

На вопрос, когда ожидается возвращение кораблей назад в Севастополь, в пресс-службе ЧФ РФ ответили, что пока не знают.

*** Сегодня некоторые российские СМИ со ссылкой на одного из членов экипажа кораблей сообщило, что «четыре корабля Черноморского флота, которые участвовали в операции по принуждении Грузии к миру, вернулись в среду Севастополь».