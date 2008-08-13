В Закарпатье сорвался со скалы и погиб турист из Житомирской области

В Раховском районе Закарпатья погиб турист из Житомирской области, который сорвался со скалы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 16.00 12 августа во время восхождения на гору Близница туристической группы в составе 6 человек, житель Житомирской области, 1958 года рождения, сорвался с крутого склона высотой более 20 метров и получил смертельные травмы.

Альпинисты Ясинянского горного поисково-спасательного пункта МЧС подняли тело погибшего.