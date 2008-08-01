В Броварах горел рынок

Вчера в г. Бровары Киевской области на территории рынка "Нива" в торговых точках и металлических контейнерах розничной торговли возник пожар, в результате которого огнем уничтожено 100 торговых точек на площади 400 м2.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер материальных убытков от пожара устанавливаются.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.