В Броварах горел рынок
08:55, 01 августа 2008Разное
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Уничтожено 100 торговых точек
Вчера в г. Бровары Киевской области на территории рынка "Нива" в торговых точках и металлических контейнерах розничной торговли возник пожар, в результате которого огнем уничтожено 100 торговых точек на площади 400 м2.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и размер материальных убытков от пожара устанавливаются.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.
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