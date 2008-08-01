В Керченском проливе село на мель судно "Аманда"

Сегодня в 00.06 в Керченском проливе в районе буя № 34 изза неисправности руля село на мель судно "Аманда" (флаг Антильские острова), следовавшее из порта Мариуполь в Испанию с грузом 5 тыс. 400 т угля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Корпус судна не поврежден, загрязнения окружающей среды нет. Экипаж в составе 8 моряков осуществляет измерения глубин вокруг корпуса.

Ситуация находится на контроле МЧС Украины.