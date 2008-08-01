В чьи карманы потечет вода в Луганске? (фоторепортаж)

В Луганске около 500 человек пикетировали областной совет с требованиями отменить решение о передаче в концессию областное коммунальное предприятие «Компания «Лугансквода».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие активисты областных ячеек политических партий ВО «Батькивщина», «Единый центр», УСДП, «Реформы и порядок», «Пора», СПУ, «Народно-трудовой союз», общественных организаций. Пикет прошел под лозунгами: «Облсовет! Забери новые тарифы себе, а нам верни старые!», «Сдадим депутатов облсовета в концессию!», «Луганскводу – народу! Депутатам – позор!»

Участники акции приняли резолюцию, в которой требуют от облсовета отменить решение о передаче в концессию ОКП «Компания «Лугансквода» и возобновить старые тарифы на воду и водоотвод.

В резолюции, в частности, сказано: «В случае невыполнения наших требований мы будем инициировать досрочное прекращение полномочий депутатов Луганского областного совета и оставляем за собой право проводить акции гражданского неповиновения».

Участники пикета передали депутатам областного совета 100 тысяч подписей граждан в поддержку своих требований.

Депутат областного совета от БЮТ Вадим ДАНЕЛИЯН зачитал резолюцию и огласил требование фракции БЮТ провести внеочередную сессию Луганского областного совета. По его словам, на сессии депутаты должны рассмотреть три вопроса: отменить решение о передаче в концессию компании «Лугансквода», приостановить передачу имущества ОКП «Лугансквода» концессионеру; создать комиссию, которая определит законность передачи в концессию ОКП «Компания «Лугансквода».

Справка УНИАН. ОКП «Компания «Лугансквода» было создано 1 января 2004 года. Оно объединило почти все городские водоканалы территорий области. Согласно решению сессии Луганского областного совета от 29 мая 2008 года было объявлено о предоставлении в концессию целостного имущественного комплекса ОКП «Компания «Лугансквода» иностранной компании «Росводоканал».