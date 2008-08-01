Мусульманина арестовали за двух лишних жен

В Саудовской Аравии арестован мужчина, у которого, по данным полиции, было шесть жен, в то время как исламские законы разрешают максимум четырех. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Арестованный мужчина 56 лет, имя которого не называется, является сотрудником Комиссии по поощрению добродетели и предупреждению порока, религиозной полиции, известной как Муттава (Muttawa). Подозреваемый был арестован в провинции, граничащей с Йеменом. Его женами, по данным правоохранительных органов, были три местные жительницы и три женщины из Йемена.

Мужчина отрицает обвинение и утверждает, что ранее уже развелся с двумя женами. Губернатор провинции, в которой был задержан подозреваемый, распорядился создать специальную комиссию для рассмотрения этого дела.