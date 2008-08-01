Выставка в честь музыкантов, умерших в 27 лет, пройдет в Лондоне

В сентябре 2008 года в лондонской галерее Proud Camden откроется фотовыставка, посвященная знаменитым музыкантам, входящим в неформальный "Клуб навеки 27-летних", пишет Лента.русо ссылкой на Guardian.

В экспозиции будут представлены 60 фотографий пяти личностей, оказавших большое влияние на развитие рок-музыки. Всех их объединяет возраст, в котором они ушли из жизни.

Посетители выставки смогут увидеть подборку фотографий Брайана Джонса, Джими Хендрикса, Дженис Джоплин, Джима Моррисона и Курта Кобейна.

Первоначально в "Клуб навечно 27-летних" входили Хендрикс, Моррисон и Джоплин, которые умерли один за другим в течение 10 месяцев в 1970-71 годах. Позднее к этому списку стали относить гитариста The Rolling Stones Джонса, утонувшего в бассейне в 1969 году, и покончившего с собой в 1994 году лидера Nirvana Кобейна.

В рок-культуре считается, что 27 лет - критический возраст для творческих личностей, и некоторые исследователи пытаются подкрепить это предположение статистическими данными.