На Прикарпатье свадьба переместилась в больницу

12-13 августа из с. Загвоздье Тисменицкого района Ивано-Франковской области в инфекционное отделение областной больницы с предварительным диагнозом “пищевая токсикоинфекция” госпитализированы 42 человека, из них 5 детей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина отравления - употребление некачественных продуктов питания во время празднования свадьбы 12 августа. Всего на праздновании было около 150 человек.

По состоянию на 7.00 понедельника на лечении находятся 42 человека. В 5 человек – средняя степень тяжести заболевания, у остальных – легкая. Специалисты областной и районной СЭС в очаге заболевания проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области.