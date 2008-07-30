В Киевской области горит торф
09:13, 30 июля 2008Разное
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На площади 15 га
Вблизи г. Ирпень в Киевской области в пойме реки Ирпень вследствие неосторожного обращения с огнем неустановленного лица 29 июля произошло загорание торфа на площади около 15 га.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, к гашению пожара привлечены 7 единиц техники и 28 человек личного состава Государственной пожарной охраны МЧС.
На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.
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