В Крыму молния ударила семь родственников: 33-летний мужчина погиб

В Джанкойском районе Крыма семерых родственников поразило молнией, 33-летний мужчина погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, трагедия произошла, когда семья отправилась на огород собирать картошку.

Молния попала в 33-летнего мужчину, который шел с лопатой. Врачи пытались реанимировать пораженного молнией, но безуспешно.

Остальные шесть родственников также оказались в зоне поражения молнии. 42-летний мужчина и 17-летний юноша сейчас находятся в травматологии. «Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», - отметили в МЧС. Еще четверо пострадавших - 62-летнюю женщину и девушек 13-ти, 15-ти и 18-ти лет - после осмотра и наблюдения в течение суток выписали из больницы.