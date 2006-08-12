В ДТП в Турции погибли гражданки Украины и России (фамилии)

В результате аварии автобуса с украинскими и российскими туристами, произосшедшей в курортном районе Антальи Белеке (Турция), погибли 2 человека - гражданки РФ и Украины. Ранения получили 22 человека, сообщает РИА «Новости».

Генкосул РФ в Анталье Сергей АЛИФАНОВ заявил, что личности погибших уже установлены. Это сотрудница одной из российских туристических компаний Лариса Ганева и уроженка Днепропетровска Ирина Москова.

В ДТП получили ранения 22 человека (ранее сообщалось, что в салоне автобуса находилось всего 18 человек), 8 туристов находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших уже доставили в местную больницу.

По словам генконсула, авария произошла по вине турецкого водителя, превысившего максимальную скорость и не справившегося с управлением. Автобус с российскими и украинскими туристами перевернулся на одном из перекрестков Белека в 12:30 по киевскому времени.