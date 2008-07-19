Новый фильм о Бэтмане сразу установил рекорд

Новый фильм о Бэтмане - "Темный рыцарь" - установил рекорд по сборам в день премьеры, сообщает AP. По данным кинокомпании «Warner Bros.», выпустившей фильм на экраны, в первый день показа - пятницу, 18 июля, - "Темный рыцарь" заработал в США и Канаде 66,4 миллиона долларов.

Предыдущий рекорд по сборам в день премьеры в Северной Америке принадлежал третьему "Человеку-пауку". Этот фильм в 2007 году заработал за один день 59,8 миллиона долларов.

Ожидается, что "Темный рыцарь" побьет и рекорд по сборам в премьерный уикенд, пока также принадлежащий "Человеку-пауку-3". Если до премьеры аналитики кинорынка прогнозировали, что новая серия приключений Бэтмана заработает с 18 по 20 июля около 130 миллионов долларов, то после того, как были получены данные о сборах в день премьеры, прогнозы были пересмотрены. Теперь эксперты предполагают, что в первые три дня в североамериканском прокате "Темный рыцарь" соберет не менее 150 миллионов.

Режиссером "Темного рыцаря" стал Крис НОЛАН, снявший фильм "Бэтман. Начало", вышедший в прокат в 2005 году. Роль Бэтмана сыграл Кристиан БЕЙЛ, а австралиец Хит Леджер, погибший в январе 2008 года, в "Темном рыцаре" сыграл главного злодея - Джокера.