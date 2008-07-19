Кикабидзе: Пока мужчина может ходить, он должен ухаживать за женщинами

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, которому сегодня исполняется 70 отпразднует свой юбилей "мощнейшим сабантуем", признался артист в ходе видеомоста Москва - Тбилиси - Баку, полное содержание которого приводит Страна.ру.

"Пока мужчина может ходить, он должен ухаживать за женщинами, пить водку и заниматься полезной работой", - говорит артист.

После шумного празднования в кругу друзей, Кикабидзе также собирается устроить официальные торжества, которые начнутся большим отчетным концертом в Кремле (5 октября). Потом артист поедет в Санкт-Петербург, Баку, Алматы, Ереван. "Из многих городов звонят, просят приехать. А в декабре вернусь в Тбилиси, дам три концерта", - объяснил юбиляр.

Вахтанг Кикабидзе родился в Тбилиси. Отец — Константин (Коте) Кикабидзе, погиб в 1942 г. под Керчью, происходил из имеретинского дворянского рода. Мать актёра — Манана Константиновна, из княжеского рода Багратиони-Давитишвили, ветвь грузинской царской династии Багратиони.

Вокалом начал заниматься в старших классах школы. В 18 лет поступил в Тбилисский университет, затем – в институт иностранных языков. Закончив учебу в 1963 году, Вахтанг Кикабидзе вернулся к музыке: в 1967 он вошел в состав ВИА «Орэра».

Приблизительно в это же время состоялся и его дебют в кино (фильм «Встреча в горах»). Однако настоящий успех к нему как к актеру пришел после встречи с режиссером Георгием Данелия. Именно с ним Вахтанг Кикабидзе работал над фильмами «Не горюй!», «Совсем пропащий» и, конечно же, «Мимино».