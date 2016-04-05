Новый Всеукраинский Конкурс Проектировщиков "REHAU PROJECT AWARDS". Построй инновационный город вместе с технологиями от REHAU

Отдел Внутренних инженерных сетей компании REHAU с 1 апреля 2016 запустил новый Всеукраинский Конкурс Проектировщиков "REHAU PROJECT AWARDS". Конкурс закончится 15 декабря 2016 года торжественной церемонией REHAU PROJECT AWARDS, на которой будут объявлены победители и вручены призы.

В Конкурсе могут принять участие проектные бюро и студии, строительные компании и частные предприниматели, которые работают в строительной отрасли. Конкурс проходит в пяти категориях: Частный объект, Сельскохозяйственный объект, Инфраструктурный объект, Жилой объект и Объект в сфере культуры. Основным требованием для принятия участия в Конкурсе является использование в проекте продукции REHAU Внутренние инженерные сети: система отопления и водоснабжения RAUTITAN, система отопления / охлаждения Rautherm, регуляторы температуры NEA, системы бесшумной канализации RAUPIANO Plus, системы теплоснабжения Rauvitherm, и т.д. Проекты могут быть на стадии реализации или быть реализованы до конца 2016 года. На участие в конкурсе рассматриваются только проекты с февраля 2016 года.

Для участия необходимо заполнить заявку и отправить ее вместе с необходимым пакетом документов на адрес Anna.Kravchenko@rehau.com до 15 сентября 2016 года.

Проекты будет оценивать Экспертное жюри, в состав которого войдут представители REHAU Украина, представители REHAU Австрия и известные архитекторы. Основными критериями отбора являются инновационность проекта, оригинальность и новизна идеи, энергоэффективность, сумма инвестиций, соответствие проекта условиям конкурса.

Гран-При Конкурса по Частному объекту - поездка на завод REHAU в 2017 году. В других четырех категориях победители получат планшеты.

С деталями конкурса можно ознакомиться на сайте http://www.rehau.com/ua-uk/bau/rehau-project-awards.