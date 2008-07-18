В Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале нашли снаряд

08:56, 18 июля 2008
Разное
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Вчера в Киеве в 17.53 на Дарницком железнодорожном вокзале вблизи колеи № 20 во время проведения земляных работ обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Боеприпас в 21.30 пиротехнической группой Центрального аварийно-спасательного отряда МЧС было изъят и обезврежен.

Всего за прошлые сутки на территории Украины обнаружено 33 боеприпаса, а именно: 2 авиационных бомбы, 30 артиллерийских снарядов и мина времен войны.

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