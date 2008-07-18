У освобожденных от пиратов украинских моряков опять заканчивается еда

Буксирование судна “Леманн Тимбер” в порт Салала (Султанат Оман) осложняется из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, полученную Департаментом консульской службы МИД в телефонном режиме от капитана “Леманн Тимбер” Валентина БАРТАШОВА.

По состоянию на вторую половину дня 17 июля судно продолжают буксировать в порт Салала. Во избежание негативных последствий шторма буксир “Дубай Мун” был вынужден изменить курс и двигаться вдоль оманського побережья в северном направлении. В данное время “Леманн Тимбер” находится в 97 милях от побережья Омана.

Капитан сообщил, что экипаж чувствует себя удовлетворительно. В то же время он отметил, что запасов продовольствия осталось маловато, а прибытие в порт Салала осложняется учитывая неблагоприятные погодные условия и низкую скорость передвижения судов.

Дело продолжает находиться на особом контроле в Посольстве Украины в Великобритании, Генеральном консульстве Украины в Гамбурге, Посольстве Украины в Саудовской Аравии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз «Леманн Тимбер» был захвачен пиратами Сомали в Аденском заливе 28 мая. На его борту находилось 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа, после чего оно направилось в портовый город Салала (Оман).

11 июля на сухогрузе вышла из строя одна из турбин главного двигателя, и судно легло в дрейф.

15 июля утром к судну прибыл буксир, и после стыковки оба судна направились в Салала.