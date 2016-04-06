22-ой Чемпионат Мира МКФ по следовой работе

Чести принимать его Украина, а именно ее представитель в кинологическом мире – Кинологический союз Украины – удостоилась впервые! Чемпионат – это значительное событие не только для отечественных собаководов, но и, главное, для всей Украины, для ее имиджа как европейского государства. Участниками Чемпионата станут команды из 21 (!) страны мира: Австрии, Болгарии, Чешской Республики, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и, конечно, Украины. Каждый спортсмен будет достойно защищать спортивную честь своей страны. А это значит – всех нас ожидает соревновательный и яркий марафон, где первыми финишируют высокое мастерство, спартанский закалка и тяга к победе!

6 апреля в 17.00 в самом сердце Мукачево – на главной площади Мира – «красную ленту» Чемпионата «перережет» Церемония открытия с торжественным красочным парадом, которым пройдут все команды-участницы с флагами своих стран. А параду будет предшествовать концерт с участием украинских национальных коллективов. Также торжественно будет проходить и Церемония закрытия значимого кинологично-спортивного события на стадионе ДЮСШ 10 апреля в 17.00.

Рабочая часть Чемпионата Мира FCI IPO FH-WC 2016 будет проходить на полях в Мукачевском районе вблизи с. Залужье.

Подробную информацию ищите на сайте: http://ipo-fh2016.uku.com.ua/ua/index.html

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