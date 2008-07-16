Киевский зоопарк к своему 100-летию купит гиен и тюленей

К 100-летнему юбилею Киевского зоопарка, который будет отмечаться в следующем году, планируется провести капитальный ремонт, улучшить инфраструктуру и пополнить коллекцию животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный директор Киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА на брифинге в Киеве.

Так, на 2009 г. запланировано улучшение инфраструктуры Киевского зоопарка, решение проблемы с паркингом и сооружение современного кафе быстрого питания.

«Реконструкция главного входа также входит в план на 2008-2009 гг. На сегодняшний день мы рассматриваем эскизы (проектов - УНИАН), проводятся конкурсы для архитекторов», – отметила С.БЕРЗИНА, подчеркнув в то же время, что архитектурный стиль не будет изменен.

Также, по ее словам, предусматривается капитальный ремонт слоновника, птичьего павильона. Уже реконструированы павильоны жирафов, а в планах – реконструкция «острова зверей». В целом, сообщила С.БЕРЗИНА, 43 объекта нуждаются в капитальном ремонте, но заверила, что «до конца текущего года все это будет приведено в порядок».

При этом она отметила, что зоопарк будет выполнять работы на свои средства, не «обременяя бюджет Киева».

Кроме того, С.БЕРЗИНА сообщила о планах пополнить коллекцию новыми животными, среди которых, в частности, гиены, антилопы и тюлени.

Также директор коснулась вопроса опеки над животными зоопарка, подчеркнув, что ее может оформить даже физическое лицо. «Организация или физическое лицо может взять под опеку животное, заключив с нами договор и оплачивать услуги по его содержанию. На эти деньги мы можем провести текущий и капитальный ремонт, разнообразить рацион животного”. По словам С.БЕРЗИНОЙ, на сегодняшний день благодаря этой программе Киевскому зоопарку удалось привлечь 362 000 грн., 9 животных находятся под опекой.