В Михайловском соборе представлены фрески XII в., возвращенные из России

В Михайловском Златоверхом соборе Киева состоялась презентация отреставрированных фресок XII века, которые долгое время хранились в Российском государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент УНИАН, всего были презентованы 11 фресок, возвращенных в Украину на протяжении 2001-2004 годов. Их реставрация длилась четыре года.

Указанные фрески были вывезены из Украины в Германию во время Второй мировой войны, а после ее окончания попали в Российский государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Как отметил во время презентации Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, вопрос возвращения культурных ценностей в Украину остается открытым. “На данное время нашему государству возвращено лишь 40% культурных ценностей, а еще 60% нужно вернуть”, - сказал он. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что ряд фресок еще находится в России, в частности в Третьяковской галерее Москвы, в художественном музее Новгорода и Русском музее Санкт-Петербурга. Также он отметил, что киевская власть будет обращаться с просьбой к правительству Украины ускорить переговоры с Россией относительно возвращения культурных ценностей. “Пусть правительство поработает... Все это принадлежит Украине”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В свою очередь, министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН отметил, что в годы Второй мировой войны в Украине был разрушен 151 музей, вывезены 300 музейных экспонатов и уничтожены 51 млн. книг. Министр также поблагодарил от имени правительства Российскую Федерацию за содействие в возвращении в Украину ее культурных ценностей.