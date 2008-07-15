Поезд "Москва – Симферополь" насмерть сбил 12-летнюю девочку

10:01, 15 июля 2008
Разное
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Трагедия в Крыму на станции Остряково

В Крыму скорый поезд №195 направлением «Москва – Симферополь» сбил насмерть девочку-подростка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, происшествие произошло 14 июля в 23.45 на железнодорожной станции Остряково.

«Девочка, 1995 года рождения, погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении крымского ГУ МЧС.

На место происшествия выезжали сотрудники симферопольского райотдела милиции и медики. Обстоятельства случившегося выясняются.

 

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