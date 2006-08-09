ТОП-10 самых богатых и знаменитых невест мира (фото)

Большинство девушек живет в Нью-Йорке

ТОП-10 самых "горячих" наследниц 1. Иванка Трамп 24 года, дочь Дональда Трампа 2. Пэрис Хилтон 24 года, дочь владельцев гостиничной империи Hilton 3. Джулия Луи-Дрейфус 45 лет, дочь французского миллиардера Жерара Луи-Дрейфуса 4. Анна Анисимова 21 год, дочь российского металлургического магната Василия Анисимова 5. Жоржина Блумберг 23 года, дочь мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга 6. Аманда Херст 22 года, правнучка легендарного основателя крупнейшей американской медиакорпорации Hearst Corp. Уильяма Херста. 7. Лидия Херст-Шо 21 год, тоже правнучка Уильяма Херста, двоюродная сестра Аманды Херст 8. Ники Хилтон 22 года, дочь владельцев гостиничной империи Hilton, сестра Пэрис Хилтон 9. Аэрин Лаудер 36 лет, внучка "парфюмерной королевы" Эсте Лаудер, отец – миллиардер, глава Clinique Laboratories. 10. Дилан Лорен 31 год, дочь дизайнера Ральфа Лорена, владеет несколькими кондитерскими магазинами в США Newsru.com

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