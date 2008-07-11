С крыши вагона пассажирского поезда сняли подростка в шоковом состоянии
ЧП на станции Харьков - Балашовский
В Харькове на станции «Харьков - Балашовский» спасатели сняли с крыши вагона пассажирского поезда 13-летнего подростка в шоковом состоянии.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, это произошло 10 июля около 18 часов после того, как в службу «01» поступило сообщение о необходимой квалифицированной помощи подростку.
Работники подразделения спасателей, прибывшие на станцию, сняли подростка с крыши вагона, который находился на тупиковой колее.
Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. Сейчас его состояние удовлетворительное. Предварительная причина травматизма – поражение электрическим током от высоковольтной линии. Специалисты не исключают, что парень прыгал с вагона на вагон и зацепился головой за электропровод.
Правоохранительные органы проводят расследование.