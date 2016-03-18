Конференция "Выборы и права людей с инвалидностью"

Международная фундация избирательных систем (IFES) и Национальная ассамблея инвалидов Украины приглашают журналистов к участию в Конференции “Выборы и права людей с инвалидностью”, которая состоится 18 марта 2016 года с 10:00 до 17:00 в отеле Президент по адресу: ул. Госпитальная 12. Начало регистрации журналистов - 9:30.

Это мероприятие имеет целью объединить представителей Центральной избирательной комиссии, политических партий, государственных учреждений, мониторинговых организаций и организаций лиц с инвалидностью для обсуждения вопроса доступности избирательного процесса и создать почву для дальнейших активных действий в поддержку прав и интересов лиц с инвалидностью.

Среди спикеров будут Валерий Сушкевич, Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью, Вирджиния Аткинсон, международный эксперт по вопросам доступности избирательного процесса, Ивета Челишвили, представитель ЦИК Грузии и другие эксперты и практики, которые поделятся своим опытом по решению данной проблемы в разных странах мира, сосредоточив внимание на роли различных заинтересованных сторон в обеспечении этой цели.

Кроме того, во время конференции планируется провести игру-симуляцию доступности избирательных участков, которая предусматривает, что каждый участник конференции сможет лично пройти “голосование” на доступном и недоступном избирательном участке.