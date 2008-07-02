Талибы украли три вертолета НАТО

Боевики "Талибана", действующие на севере Пакистана, украли три американских вертолета "Чинук" (Chinook), "Блэкхоук" (Black Hawk) и "Кобра" (Cobra), сообщает немецкая Die Welt.

Вертолеты в разобранном виде транспортировались из пакистанского порта Карачи в афганский Джалалабад, где должны были использоваться войсками коалиции НАТО по поддержанию безопасности и стабильности (ISAF).

Большие контейнеры были украдены между Пешаваром и афганской границей, в районе, где особенно активно действуют исламские боевики.

Власти Пакистана, подтвердили информацию о пропаже вертолетов. По их словам, инцидент произошел около трех недель назад. Со своей стороны дипломаты США в Исламабаде отказались комментировать произошедшее.

Напомним, что так называемая "зона племен" на севере Пакистана - оплот талибов и других исламских боевиков. Они часто нападают на конвои НАТО, которые направляются в Афганистан. Правительство Пакистана фактически не контролирует эту территорию.

Лента.ру