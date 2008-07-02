В Ровно перевернулся бензовоз: улицы залило бензином

В Ровно специалисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций ликвидируют последствия аварии бензовоза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в Ровно в 11.20 на перекрестке улиц Олеко Дундича и Льнокомбинатовской водитель автомобиля „МАЗ”, перевозившего две автоцистерны с бензином, не справился с управлением, в результате чего цистерны перевернулись. В одной из емкостей от сильного удара открылись секционные люки, и бензин стали выливаться на проезжую часть. Движение на этом отрезке дороги немедленно было перекрыто работниками ГАИ.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые осторожно отсоединили уцелевшую цистерну и транспортировали ее на безопасное расстояние. Затем с помощью спецоборудования работники МЧС закрыли три из четырех люков, из которых выливалось топливо. Еще одну секцию не удалось закрыть, поскольку от мощного удара она деформировалась. С помощью водяных стволов спасатели смыли бензин с проезжей части, а для охлаждения цистерн была подана воздушно-механическая пена.

Благодаря этим действиям спасателям удалось избежать возможного попадания на цистерны постороннего источника возгорания и вероятности взрыва. Учитывая потенциальную опасность, для общего руководства действиями по ликвидации аварии на место события срочно прибыл начальник Главного управлении МЧС в Ровенской области генерал-майор службы гражданской защиты Николай КОСТЮК. По его указанию для подъема автоцистерны с автотрассы прибыли два автокрана и тягач на базе автомобиля „КрАЗ” из аварийно-спасательного отряда спецназначения МЧС. Но быстро поднять перевернутый „МАЗ” не удалось, этому мешали линии троллейбусных электросетей и большой вес опасного груза. Работы по окончательной ликвидации чрезвычайного происшествия продолжаются.