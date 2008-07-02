С пиратами, в плену у которых 4 украинцев, договорились о сумме выкупа
Состояние моряков удовлетворительное
|Василий КИРИЛИЧ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, ссылаясь на источники информации из антикризисного штаба по освобождению заложников, который находится в Гамбурге и проводит переговоры с пиратами.
В.КИРИЛИЧ сообщил, что деньги должны быть переданы пиратам в территориальных водах Сомали. Сейчас осуществляется подготовка к доставке выкупа. Согласно информации антикризисного штаба, состояние украинских моряков удовлетворительное, однако они ограничены в питьевой воде.
В.КИРИЛИЧ не назвал сумму выкупа, ссылаясь на то, что эта сумма является предметом договоренности сторон.
Как сообщал УНИАН, сомалийские пираты с 28 мая удерживают в Аденском заливе немецкое судно «Леманн Тимбер», в состав экипажа которого входят четверо граждан Украины.