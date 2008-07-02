С пиратами, в плену у которых 4 украинцев, договорились о сумме выкупа

Владелец судна «Леманн Тимбер» и сомалийские пираты достигли договоренности относительно суммы выкупа за заложников - членов экипажа, среди которых четверо украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, ссылаясь на источники информации из антикризисного штаба по освобождению заложников, который находится в Гамбурге и проводит переговоры с пиратами.

В.КИРИЛИЧ сообщил, что деньги должны быть переданы пиратам в территориальных водах Сомали. Сейчас осуществляется подготовка к доставке выкупа. Согласно информации антикризисного штаба, состояние украинских моряков удовлетворительное, однако они ограничены в питьевой воде.

В.КИРИЛИЧ не назвал сумму выкупа, ссылаясь на то, что эта сумма является предметом договоренности сторон.

Как сообщал УНИАН, сомалийские пираты с 28 мая удерживают в Аденском заливе немецкое судно «Леманн Тимбер», в состав экипажа которого входят четверо граждан Украины.