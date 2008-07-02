На Волыни Ford столкнулся с телегой: один погибший, четверо раненых

В Волынской области, на автодороге Ковель - Владимир-Волынский - Жовква в с. Литовеж Иваничевского района водитель автомобиля "Форд-Орион", не выбрав безопасную дистанцию и скорость, допустил наезд на гужевую телегу, двигавшуюся в попутном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате столкновения пассажир автомобиля "Форд" от полученных травм погиб на месте события, а оба водителя и два пассажира автомобиля госпитализированы в больницу. Среди травмированных – девятилетний ребенок.