На Волыни Ford столкнулся с телегой: один погибший, четверо раненых

10:22, 02 июля 2008
Разное
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Среди травмированных – ребенок

В Волынской области, на автодороге Ковель - Владимир-Волынский - Жовква в с. Литовеж Иваничевского района водитель автомобиля "Форд-Орион", не выбрав безопасную дистанцию и скорость, допустил наезд на гужевую телегу, двигавшуюся в попутном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате столкновения пассажир автомобиля "Форд" от полученных травм погиб на месте события, а оба водителя и два пассажира автомобиля госпитализированы в больницу. Среди травмированных – девятилетний ребенок.

 

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