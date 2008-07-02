Олесь Довгий ломает перегородку в президиуме Киевсовета (4 фото)
04:52, 02 июля 2008Разное
2681 0
Он уверяет, что перегородка не нужна
Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ демонтировал с помощью работников технической службы Киевсовета прозрачную перегородку, которую установили в декабре 2006 году, чтобы отделить места в сессионном зале от президиума и избежать блокирования президиума оппозиционными фракциями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter