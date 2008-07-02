Олесь Довгий ломает перегородку в президиуме Киевсовета (4 фото)

Он уверяет, что перегородка не нужна

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ демонтировал с помощью работников технической службы Киевсовета прозрачную перегородку, которую установили в декабре 2006 году, чтобы отделить места в сессионном зале от президиума и избежать блокирования президиума оппозиционными фракциями. Фото УНИАН

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