В Голландии запретили смешивать марихуану с табаком

С 1 июля в Нидерландах вступил в силу запрет на курение табака в общественных местах, в том числе в знаменитых "кофишопах". Отныне посетители этих заведений смогут курить лишь чистые, не смешанные с табаком, сигареты с марихуаной, сообщает газета The Guardian.

Новый закон, принятый в Нидерландах по примеру других европейских стран, может оставить "кофишопы" без клиентов. Это связано с тем, что большинство любителей "травки" предпочитают курить смесь табака с марихуаной. Отныне им придется выходить на улицу, либо отказываться от своей привычки. Для контроля за приведением в действие данного закона Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (Food and Consumer Product Safety Authority) уже подготовило 200 инспекторов, способных отличить "чистый" косяк с марихуаной от сигареты, смешанной с табаком.

После принятия нового закона, более тысячи владельцев "кофишопов" срочно распродают свои заведения, опасаясь разорения. Другие предприниматели пытаются обойти закон, устанавливая вапоризаторы для ингаляции марихуаны в чистом виде, либо смешивая наркотик с сушеными травами. Кроме того, хозяева "кофишопов" готовят обращение в гражданский суд, намереваясь добиться отмены запрета на курение.

Медпортал.ру