Как российский банкир, назвавшийся депутатом Думы, доказывал, что Украины не существует

По правде говоря, думала, что шовинистические выпады в адрес Украины от Владимира Жириновского или Юрия Лужкова – это просто недоразумение, проявление закомплексованности отдельных российских политиков... А известные географические откровения Владимира Путина перед американским Президентом – и вовсе что-то из мира фантастики...

Ан нет... Ничто человеческое не чуждо и простым российским банкирам.

На днях посетила Москву – поехала поддержать нашего режиссера Романа Балаяна, который снял новый фильм «Райские птицы». В эти дни как раз проходит Московский кинофестиваль, и лента участвует в конкурсной программе. По процедуре, после представления ленты для прессы и жюри, режиссер устраивает прием в честь фильма.

Принимал Балаян гостей в Украинском культурном центре на Старом Арбате.

Пришел отдать должное режиссеру и давний его товарищ президент кинофестиваля Никита Михалков. Привел с собой “друга” – вице-президента Межрегионального инвестиционного банка, некоего Олега Сидоренко. О том, что Сидоренко “друг” Михалкова, заявил сам Сидоренко.

Подхожу к Никите Сергеевичу.

– Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от фильма.

– Не могу, – ответил культурно Михалков, – ведь я президент фестиваля и не имею права высказывать свое мнение.

– А вы откуда? – поинтересовался у меня Олег Сидоренко, который стоял рядом с Михалковым и потягивал из рюмки водку.

– Из Киева, – ответила я.

– Ой, смотри на нее, – обращается с глупым выражением лица банкир Сидоренко к своему “другу”. – Это же хохлушка, ты только взгляни – какая здесь стоит перед нами хохлушка!

Михалков, получивший, видимо, более приличное воспитание, сделал вид, будто не услышал...

– А вы, простите, кто такой? – поинтересовалась я у "друга" Михалкова.

– Зовут меня Олег Сидоренко, депутат Госдумы Российской Федерации, – гордо заявил почитатель кино. (Его идентификацию мы провели позже).

"Думец", глупо осматривая меня, не утихал.

– Я думал, что хохлушки другие. А то смотри, какая худенькая. И брови выщипаны – думал, они не следят за собой.

Мне стало не по себе... Собиралась сказать, что рада посмотреть на живого, настоящего кацапа, однако не хотелось в такой вечер нарываться на конфликт. Я просто отошла в сторону.

Стою, попивая коктейль, и опять слышу сзади голос банкира:

– Ой, как эти хохлы развоевались!.. Вот посмотри, до чего они страну довели?!

– А вам что до того? – ответила я. – Наша страна, нам в ней жить. Вы лучше позаботьтесь о ваших просторах... А про Украину так не волнуйтесь, как-то без вас разберемся.

– Да какая страна?! О какой стране ты говоришь? Нет никакой Украины! Это мы ее создали – это наша страна. Но ты вообще соплячка, что ты понимаешь! Мы ведь вас из-под Польши вытащили!..

– А кто вам сказал, что нас нужно было откуда-то вытаскивать?

– Нет такой страны! – истерически визжал, брызгая слюной, вице-президент банка. – Когда вы были под Россией, то ведро яблок стоило в несколько раз дешевле, а теперь что?

– Господин "думец", да нам яблок хватает, еще и вас можем накормить – и яблоками, и нашим украинским салом. Мы, в отличие от вас, не только кушать хотим. Мы душу имеем, которую яблоками не накормишь. Кстати, когда мы были под Россией, то мою прабабушку с маленькими детками выслали в Сибирь. Откуда она, возвращаясь, опухла от голода и чуть не умерла. А мой дядя отсидел десять лет в Сибири.

Уже хорошо поддатый, "думец" меня и не слушал, бормотал что-то, не забывая называть меня “соплячкой” и “хохлушкой”.

– А вы, – в запале говорю я этому Сидоренко, – не способны даже для дискуссии по телевидению выставить адекватного человека – лишь каких-то жириновских да затулиных командируете...

– А ты хоть раз общалась с Владимиром Вольфовичем наедине? Ты даже не можешь себе представить, какой это прекрасный и умный человек.

– Ну, знаете, и желания такого у меня нет. Может, у этих господ и бывают просветления, но это их личное дело. Я говорю лишь о их публичной активности – той, что касается Украины.

– Но ты хоть раз была в провинциальных городах Украины, видела, что там творится?

– И что же там такое творится?

– Там же массово памятники Ленину сносят! Особенно на Западной Украине...

– Ой, какая трагедия!..

Здесь Сидиренко махнул рукой, и сказал, что больше со мной не о чем говорить, кроме…

– Ты классная баба! Давай лучше поговорим об этом!

При этом “глубокодумный” квази-думский деятель громко икнул и вылил мне на платье водку. Глянул на меня посоловевшими глазами и, вместо того, чтобы извиниться, закричал, тыча пухлыми ручками в официантку, одетую в украинский национальный костюм.

– Это она все виновата! Вот эта националистка в вышиванке меня толкнула!

Официантка, которая даже не подходила к банкиру, мечтающему стать депутатом, недоумевала... Тот, между делом икая, направился в туалет.

P.S. Еду уже в поезде, думаю, скорее бы в Киев добраться. Слышу соседка в купе беседует с кем-то по телефону:

– Ну, эти хохлы оборзели, требуют доверенность от отца на ребенка, иначе не хотят через границу пропускать. Ты представляешь, как эти хохлы обнаглели?!

Повеяло российской Думой...

Ксеня Лесив, Москва – Киев