В Австрии украинский автобус столкнулся с грузовиком: трое погибших

Три человека погибли и трое получили тяжелые травмы в результате автокатастрофы, произошедшей сегодня утром неподалеку от города Грац (административный центр федеральной земли Штирия).

Как передает ИТАР-ТАСС, авария произошла в результате столкновения пассажирского мини-автобуса с грузовиком, стоявшим последним в автомобильной пробке. В автобусе с украинскими номерами находились девять человек. Трое из них погибли на месте. Остальным оказывается срочная медицинская помощь.