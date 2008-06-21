Выпуск в Национальной академии СБУ (фоторепортаж)

В гостях Марчук, Лукьяненко и посол США

Молодые офицеры Национальной академии Службы безопасности Украины во время и после торжественной церемонии выпуска и прощания с боевым флагом академии, 20 июня 2008 г. Фото Сергея Алексеенко, Елены Старостенко / УНИАН

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