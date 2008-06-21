Выпуск в Национальной академии СБУ (фоторепортаж)
14:43, 21 июня 2008Разное
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В гостях Марчук, Лукьяненко и посол США
Молодые офицеры Национальной академии Службы безопасности Украины во время и после торжественной церемонии выпуска и прощания с боевым флагом академии, 20 июня 2008 г.
|Бывший премьер-министр Украины (1995-1996 гг.) и председатель СБУ (1991-1994 гг.) Евгений Марчук, нынешний и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко и бывший политзаключенный (1961-1988 гг.), Герой Украины Левко Лукьяненко на торжественной церемонии выпуска молодых офицеров Национальной академии Службы безопасности Украины
|Посол США в Украине Уильям Тейлор и и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко поздравляют офицера-выпускника
Фото Сергея Алексеенко, Елены Старостенко / УНИАН
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