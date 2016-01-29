Выставка "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND" при участии 30 школ Великобритании, США, Канады, Швейцарии

Образовательное агентство DEC education приглашает журналистов на выставку, посвященную международному среднему образовании за рубежом: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND. Частные школы за рубежом», которая состоится 29-30 января в DEC place (бул. Леси Украинки, 23б). Представители 30 частных школ, колледжей, подготовительных центров Великобритании, США, Канады, Швейцарии расскажут об особенностях и преимуществах среднего образования в этих странах. Среди экспертов - спикеры рейтинговых учебных заведений: Queen Ethelburga's College, Taunton School International, Box Hill School и других.

29 января с 15:00 до 17:45 в рамках мероприятия пройдут три открытых круглых стола, посвященных обучению украинцев в Великобритании, США, Канаде, а также Швейцарии. Будут освещены следующие вопросы: преимущества образования в каждой из стран, адаптация ребенка в начале обучения, участие родителей в процессе обучения, навыки/дополнительные знания, которые важно развивать детям на родине, чтобы быть успешным в учебе за рубежом, тренды по специализациям, которые есть сейчас и будут в ближайшие несколько лет.

30 января с 11:00 до 16:00 выставка продолжится в формате индивидуальных консультаций с представителями частных школ и подготовительных центров.

Приглашаем журналистов в ивент-пространство DEC place по адресу: бул. Леси Украинки, 23б.

Подробная программа по ссылке: http://dec-edu.com/sea-2016/.

Аккредитация на мероприятие:

Санкевич Елена, руководитель отдела маркетинга DEC education.

(067) 760-80-33.

Elena.Sankevich@dec.ua