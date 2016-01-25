Уважаемые журналисты!

Фонд «Майдан иностранных дел» и «Институт Черноморских Стратегических Исследований» имеют честь пригласить Вас на круглый стол «Минские договоренности» - путь решения конфликта или рецепт катастрофы?», который состоится 28 января 2016 года в помещении гостиницы Radisson Blu Hotel по адресу: Ярославов Вал 22.

Рабочие языки: украинский, английский, русский.

С программой круглого стола и спикерами Вы можете ознакомиться по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1xdKAKWVs1wCrKpGs2HitDGDMnfpOaMMR3HH8wZCSsI8/edit?usp=sharing

Просим обязательно зарегистрироваться по электронной почте на адрес minskconf2016@gmail.com или по телефону 063 5986648 не позднее 18:00 26-го января.