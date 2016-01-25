Круглый стол "Минские договоренности" - путь решения конфликта или рецепт катастрофы?
17:37, 25 января 2016Разное
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Уважаемые журналисты!
Фонд «Майдан иностранных дел» и «Институт Черноморских Стратегических Исследований» имеют честь пригласить Вас на круглый стол «Минские договоренности» - путь решения конфликта или рецепт катастрофы?», который состоится 28 января 2016 года в помещении гостиницы Radisson Blu Hotel по адресу: Ярославов Вал 22.
Рабочие языки: украинский, английский, русский.
С программой круглого стола и спикерами Вы можете ознакомиться по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1xdKAKWVs1wCrKpGs2HitDGDMnfpOaMMR3HH8wZCSsI8/edit?usp=sharing
Просим обязательно зарегистрироваться по электронной почте на адрес minskconf2016@gmail.com или по телефону 063 5986648 не позднее 18:00 26-го января.
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