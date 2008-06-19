В Крыму разбился одноместный легкий самолет, пострадал пилот

Сегодня около 13.30 возле села Ручьи Раздольненского района АР Крым упал 1-местный легкий летательный аппарат, который проводил химическую обработку сельскохозяйственных угодий. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-службы Министерства чрезвычайный ситуаций Игорь КРОЛЬ.

По его словам, в результате катастрофы пилот остался жив, однако в тяжелом состоянии доставлен в районную больницу. «Переломы грудной клетки и конечностей, состояние тяжелое», - отметил И.КРОЛЬ.

Он также сообщил, что по предварительным данным, разрешения на выполнение данного полета официальные органы не предоставляли.

По словам И.КРОЛЯ, это пока вся информация, конкретных данных о марке самолета пока что нет.