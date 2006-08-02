При подъеме на Эльбрус сорвались украинские альпинисты

1 августа при подъеме на вершину горы Эльбрус сорвались пятеро украинских альпинистов – четверо пострадали, один считается пропавшим без вести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, по данным пресс-службы, подъем на Эльбрусе осуществляла группа граждан Украины ориентировочно в количестве 13 человек. Около 19.00 пятеро украинских альпинистов, которые были в связке, сорвались с горы; четырех из них удалось найти, еще один считается пропавшим без вести. По последней информации, в результате падения трое граждан Украины находятся в бессознательном состоянии, у одного перелом ноги.

В случае благоприятных погодных условий 2 августа местным управлением МЧС России с горы Эльбрус в г. Нальчик планируется эвакуировать на вертолете пострадавших украинцев. В настоящее время на помощь украинским альпинистам отправился пеший отряд спасателей. По последним данным, этот отряд уже находится рядом с пострадавшими.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону и в Департаменте консульской службы МИД Украины.