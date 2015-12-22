Презентация аналитического доклада "Перспективы оккупированного Донбасса"

22 декабря 2015г. в 11:00 в помещении “Майдана иностранных дел” (ул. Михайловская, 22а) агентство Digests & Analytics Ukraine представит аналитический доклад “Перспективы оккупированного Донбасса”.

В докладе будет представлен анализ текущей социально-экономической и политической ситуации донбасских “республик”, политика Украины относительно этой оккупированной территории и возможные сценарии развития событий.

Формат: круглый стол.

Докладчики - Вадим Хомаха и Евгения Кубах, агентство Digests & Analytics Ukraine.

Модератор – Богдан Яременко, "Майдан иностранных дел".

Агентство Digests & Analytics Ukraine основана во время событий Майдана в декабре 2013 года для беспристрастного анализа событий в Украине и вокруг нее. Сфера деятельности - военная, политическая аналитика, информационная безопасность и контрпропаганда, медиа проекты, направленные поощрения национального диалога и информирования общественности о ходе реформ. Дайджестами агентства пользуются государственные служащие различных ветвей власти и силовых структур, политики, дипломаты, бизнесмены, представители международных гуманитарных и благотворительных организаций.