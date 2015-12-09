"Эпицентр" к праздникам снизил цены и дарит семейную поездку в Лапландию!

С 1 декабря в сети «Эпицентр К» стартовала акция «Сказочная Лапландия», где каждый покупатель имеет возможность отправиться в семейное путешествие в сказочную страну. А с 5 декабря в Эпицентре произошёл долгожданный обвал цен, имя которому «Честная выгода» – традиционная и уникальная акция с понижением цены до -75%.

Из Эпицентра – в сказочную Лапландию!

Уже сейчас в каждом из магазинов сети оформлены сказочные площадки с огромным выбором новогодних товаров – ёлочные игрушки и украшения, ёлки разных размеров и всевозможные гирлянды, игрушки и фигурки новогодних героев, большой ассортимент праздничного декорирования и разнообразие подарков на любой вкус. И многое другое, что призвано создать праздничную и сказочную атмосферу в домах и квартирах покупателей сети Эпицентр.

Но это не все.

Купите любые товары на сумму от 500 гривен до 27 декабря включительно, правильно заполните купон участника акции и дождитесь онлайн-трансляции определения победителя на сайте Эпицентра – получайте возможность выиграть семейную поездку в Лапландию!

Розыгрыши будут проводиться 13, 20 и 27 декабря в 19:00 в киевском Эпицентре на Григоренко, 40.

При этом количество зарегистрированных на одного участника чеков и купонов не ограниченно, а все купоны-финалисты продолжают принимать участие в последующих определениях счастливчиков до даты окончания акции.

То есть, чем раньше вы примете участие в акции, и чем больше покупок на сумму от 500 грн. вы совершите, тем больше у вас шансов стать финалистом и выиграть семейное путешествие в сказочную Лапландию.

Листайте новогодний каталог и читайте о правилах участия в акции «Сказочная Лапландия»:

http://epicentrk.com.ua/offers/laplandiya

Традиционный обвал цен в Эпицентре!

«Честная выгода» – традиционная акция в преддверии Нового Года. Традиционность этой акции в том, что она проходит уже который год подряд, и цены на период её действия снижаются на огромный ассортимент товаров вплоть до -30%, -60%, -70% и даже больше.

Продлится акция до 31 декабря включительно, а значит, у покупателей есть целый месяц для выгодных покупок. С учётом того, что за последние годы Эпицентр существенно расширил и дальше продолжает расширять ассортимент предлагаемой продукции – ныне это более 200 тыс. наименований товаров на любой вкус для всех аспектов жизнедеятельности и быта, – акция «Честная выгода» получается максимально выгодной для покупателей национальной сети «Эпицентр К».

Спешите за своей «Честной выгодой». Детали:

http://epicentrk.com.ua/offers