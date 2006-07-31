Вместо проездного - платежная карточка

Киевские власти планируют ввести единый платежный документ для жителей столицы – пластиковую карточку, с помощью которой киевляне смогут не только получать зарплату, пенсию, стипендию или рассчитываться за покупки, но и ездить в городском пассажирском транспорте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, введение такой карточки предусматривается в рамках программы внедрения новой системы управления дорожным движением и коммунальным транспортом столицы.

Планируется, что стоимость поездки будет сниматься специальными электронными устройствами в зависимости от расстояния. Соответственно, отпадет необходимость в профессии кондуктора.

Пресс-служба также сообщила, что на днях Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением образовал при столичной госадминистрации Координационный совет по вопросам создания информационной системы управления транспортом. Она должна обеспечить комплексные работы по внедрению новейших технологий в систему управления дорожным движением в Киеве. В Координационный совет вошли заместители председателя КГГА Иван САЛИЙ (председатель), Денис БАСС, Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ, руководители соответствующих управлений, предприятий и служб.

Относительно новой системы управления транспортом Д.БАСС отметил, что она позволит в значительной мере избавиться от заторов на киевских улицах, сократить количество дорожных происшествий, улучшить экологическую ситуацию в городе и т.п.

Автоматизированная система управления дорожным движением предусматривает, в частности, видеонаблюдение за основными транспортными магистралями столицы, что позволит оперативно реагировать на образование «пробок», другие ситуации. Иногда для налаживания нормального движения хватит переключить определенные светофоры, направить часть машин на боковые улицы и т.п.

Работа городского пассажирского транспорта будет контролироваться средствами автоматизированной системы диспетчерского управления. Диспетчер будет иметь постоянный контакт с водителями, что позволит быстро оказать техническую помощь в случае неисправности машины на маршруте, и проконтролировать выполнение водителями графика движения автобуса или троллейбуса.