Таможня не пустила в Украину 13 попугаев в пластиковых бутылках

Работники таможенного поста “Тиса” Чопской таможни во время осмотра автомобиля обнаружили в салоне девять пластиковых бутылок от минеральной воды с попугаями внутри.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, житель Закарпатской области пытался завезти в Украину 15 попугаев породы «розелла», а чтобы птицы вели себя тихо, накормил их снотворным лекарством. Двое попугаев на момент их обнаружения были уже мертвыми.

Никаких документов на право ввоза диких декоративных птиц водитель автомобиля предоставить таможенникам не смог. Поэтому было принято решение отказать в праве ввоза попугаев на территорию Украины и возвратить их на территорию Венгрии.