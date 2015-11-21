21-22 ноября на Майдане Независимости будет отмечаться День Свободы и Достоинства в честь Революции Достоинства и Оранжевой революции

Организатором мероприятия выступает Оргкомитет по отмечанию годовщины Майдана. Такие мероприятия Оргкомитет проводил на протяжении 10 лет со времен Оранжевой революции.

Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинской общественной организации «Коалиция участников оранжевой революции" (ВОО "КУПР"), которая инициировала создание Оргкомитета в 2004 году.

В акции примут участие ветераны революции Достоинства, Налогового Майдана, Оранжевой революции, активисты общественных, волонтерских и патриотических организаций, представители добровольческих формирований, художники, общественные и политические деятели, правозащитники, журналисты, киевляне и гости столицы.

21 ноября:

с 10.00 до 16.00 будет осуществляться трансляция патриотических песен и стихов, выступления известных деятелей искусства, общественных и политических активистов.

В 16.00 начнется Вече на Майдане Незалежности, на котором будут подведены итоги двух лет после Революции Достоинства и будут намечены дальнейшие шаги. Собрание будет продолжено 22 ноября.

Оргкомитет обращается ко всем инициативных групп и участников Революции Достоинства с призывом объединить силы и скоординировать свои действия относительно мероприятий 21-22 ноября.

Контакты:

Тел. (050) 513-38-18; (063) 487-38-47; (097) 001-40-08,

E-mail: press.kupr@gmail.com

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