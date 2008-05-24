Вооруженные силы США получат скоростные боевые багги

Армия и Корпус морской пехоты (КМП) США рассматривают возможность закупки нескольких тысяч высокотехнологичных автомобилей типа багги, способных двигаться с высокой скоростью по пересеченной местности. Об этом сообщает Army Times. Новые машины планируется применять для нанесения ударов по противнику, разведки и эвакуации раненых.

В рамках совместной программы Армия и КМП США намерены разработать и принять на вооружение две модификации автомобилей: облегченную для переброски конвертопланами V-22 Osprey и более мощную с увеличенной грузоподъемностью. Обе модификации будут значительно превосходить по своим скоростным характеристикам нынешние военные внедорожники HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) и перспективные легкие тактические машины JLTV (Joint Light Tactical Vehicle).

В настоящее время представители Армии и КМП США рассматривают несколько опытных образцов боевых багги. Одновременно военные инженеры работают над созданием высокотехнологичной автомобильной подвески, которая позволит двигаться по пересеченной местности на большой скорости. Одним из вариантов является применение амортизаторов с магнито-реологической жидкостью, которая под воздействием специальных электромагнитных катушек способна мгновенно менять свою вязкость.

КМП США, по всей видимости, сформулирует требования к боевому багги с учетом проведенных в минувшем году испытаний новых внедорожников с открытой кабиной ITV (Internally Transportable Vehicle). Разработанная компаниями American Growler и General Dynamics машина массой 1800 килограммов и грузоподъемностью 900 килограммов способна развивать скорость около 100 километров в час и может оснащаться пулеметами калибров 7,62 и 12,7 миллиметра или гранатометом калибра 40 миллиметров. Стоимость одной ITV составляет около 120 тысяч долларов.

В свою очередь, Армия США в ближайшее время планирует провести испытания опытного образца легкого ударного автомобиля LSV (Light Strike Vehicle), оснащенного двигателем мощностью 500 лошадиных сил и способного развивать скорость 160 километров в час. Масса созданного компанией Blackwater прототипа LSV составляет 1350 килограммов, грузоподъемность - 1125 килограммов. Помимо этого с начала текущего года американские войска в Афганистане проводят испытания разработанной компанией BAE Systems многоцелевой машины SPRAT (Specialized Reconnaissance Assault Transport), которая способна перевозить четырех человек и одну тонну груза на скорости до 160 километров в час. Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 6,5 литра и специальной пневматической подвеской.

Еще один вариант боевого багги создан компанией General Dynamics и получил обозначение TAC-C (Tactical Autonomous Chassis-Combat vehicle). Его главной особенностью является возможность действовать в автономном режиме. Машина оснащается независимой подвеской, имеет малый радиус разворота и может двигаться по диагонали. Максимальная скорость TAC-C равна 140 километрам в час.

Как отмечает Army Times, на данный момент конкретных решений по закупке боевых багги не принято. Поступление новой техники в боевые части вооруженных сил США ожидается не ранее чем через несколько лет.

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