На трассе Одесса-Ильичевск автобус вылетел под грузовик: 8 пострадавших

В Одесской области, на автодороге “Одесса-Ильичевск” водитель автобуса „I-VAN A07A-22”, двигаясь из Одессы в направлении г. Ильичевска, внезапно изменил направление движения вправо, где совершил столкновение с автомобилем “Renault-340”, который частично стоял на проезжей части.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП восемь пассажиров микроавтобуса "I-VAN A07A-22" получили телесные повреждения.

Среди травмированных - восьмилетний ребенок.