На трассе Одесса-Ильичевск автобус вылетел под грузовик: 8 пострадавших
10:14, 24 мая 2008Разное
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Среди травмированных - 8-летний ребенок
В Одесской области, на автодороге “Одесса-Ильичевск” водитель автобуса „I-VAN A07A-22”, двигаясь из Одессы в направлении г. Ильичевска, внезапно изменил направление движения вправо, где совершил столкновение с автомобилем “Renault-340”, который частично стоял на проезжей части.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП восемь пассажиров микроавтобуса "I-VAN A07A-22" получили телесные повреждения.
Среди травмированных - восьмилетний ребенок.
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