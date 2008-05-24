США готовятся к разрушительному землетрясению

Американские ученые оценили ущерб, который нанесет США предполагаемое землетрясение в Калифорнии. Полный список повреждений, составленный специалистами Геологической службы США и Геологической службы Калифорнии, опубликован на сайте pubs.usgs.gov.

Землетрясение магнитудой 7,8 произойдет около 10 утра. В эпицентре землетрясения окажется южная часть Калифорнии. В результате подземных толчков погибнут около 1,8 тысячи человек и свыше 50 тысяч получат травмы различной степени тяжести. Будет разрушено более 600 тысяч зданий, и тысячи людей останутся без крова. Землетрясение повредит водопровод, линии электропередач, дороги и железнодорожные пути. Общий ущерб превысит 200 миллиардов долларов.

Такой сценарий разрушительного землетрясения написали около 300 ученых, основываясь на сейсмологических и геологических данных. С учетом полученной информации была составлена компьютерная модель будущих толчков, с помощью которой инженеры и конструкторы смогли оценить степень повреждения зданий в районе землетрясения. Принимая во внимание эти данные, социологи смогли определить число жертв и ущерб для экономики.

Ученые разработали подробный сценарий катастрофы, для того чтобы подготовить население штата к возможным последствиям землетрясения, а также чтобы убедиться в готовности служб спасения. По этому сценарию был разработан план тренировочных мероприятий, которые начнутся 13 ноября 2008 года. В рамках проекта "Золотой страж" (The Golden Guardian) ученые будут проводить в штате различные учебные мероприятия.

Ранее специалисты Геологической службы США предсказали, что до 2038 года с вероятностью около 99 процентов в Калифорнии произойдет мощное землетрясение.

Землетрясения в Калифорнии связаны с разломом Сан-Андреас, который проходит вдоль побережья Тихого океана по территории штата Калифорния.

Лента.ру