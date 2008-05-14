Еще один кандидат в мэры Киева сошел с дистанции

Кандидат на должность Киевского городского председателя Владимир ПЕТРЕНКО снял свою кандидатуру с избирательной гонки.

Об этом УНИАН сообщила сегодня голова Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК.

По ее словам, вчера на заседании теризбиркома было принято постановление об отмене регистрации В.ПЕТРЕНКО кандидатом в мэры и внесении соответствующих изменений в избирательный бюллетень и другие связанные с выборами документы. Решение принято в связи с заявлением об отказе баллотироваться, поступившим в комиссию от В.ПЕТРЕНКО, добавила Г.БИЛЫК.

Как сообщал УНИАН, раньше по собственному желанию сняли свои кандидатуры с выборов еще 3 кандидата на должность столичного председателя: Василий БАБЕНЮК, Олег ВОВЧЕНКО и Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ.

Таким образом на сегодня в выборах Киевского городского председателя будут принимать участие 75 кандидатов. Выборы состоятся 25 мая.